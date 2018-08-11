Можно ли улучшить зрение без операции?
11 августа 2018 21:01
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Как ухудшить зрение, знают все: подолгу и без перерыва смотреть в монитор, читать в транспорте и при плохом освещении и т.д. При этом есть много методик по улучшению зрения. Правда ли, что всё можно отыграть назад?
— К сожалению, если миопия (то есть близорукость. — Прим. Лайфа) уже есть, то восстановить зрение с помощью упражнений или приёма витаминов невозможно. В этом случае поможет операция — лазерная коррекция зрения. Важно знать, что выполнять лазерную коррекцию можно только после 18 лет и при условии, что близорукость не прогрессирует, — объясняет врач-офтальмолог клиники "Медицина" Аревик Барсегян.
Максимум, чего вы можете добиться различными упражнениями (например, массажем век или зажмуриванием глаз на несколько секунд), это снятие напряжения. Кстати, это помогает остановить рост близорукости — то есть зрение не будет падать дальше. Или будет, но медленней. При совсем слабой близорукости (меньше чем минус 1) это даже может позволить временно видеть чуть лучше. Но заболевание никуда не уйдёт.
— То, что упражнениями или какими-то лекарствами можно улучшить зрение, — это очень большой миф. И существует огромная индустрия всяких БАДов, методик, книг и прочего, которые на этом мифе основаны. Почему возникает близорукость? Если простыми словами, то это связано с ростом глаза. Близорукий глаз более длинный, чем в норме, и из-за этого у него не получается хорошо видеть. Соответственно, это всё — чистая физика. И на длину глаза, и на преломляющую способность роговицы никакие препараты, тренировки повлиять не могут. Если уже есть близорукость, то она никуда не денется, — сказала врач-офтальмолог Алёна Жемчугова.
Как ранее рассказывал Лайф, средняя длина глаза человека от роговицы до центра сетчатки — 23,5 мм. Близорукий глаз может быть длиннее — иногда даже на 7 мм и более. Из-за напряжения внутри (возникающего из-за чтения и т.д.) он видоизменяется — так и появляется близорукость. То есть вырос глаз на 1 мм в длину — и вот уже минус три диоптрии (в диоптриях измеряется степень отклонения зрения от нормы). И, поскольку он вытянутый, изображение фокусируется не на сетчатке (её роль — восприятие изображения), а перед ней. И получается размытым.
Но не спешите расстраиваться. Как рассказали врачи, размытость перед глазами и снижение остроты зрения порой может возникать совсем не из-за миопии.
— Снижение остроты зрения может возникать из-за спазма аккомодации (способность глаза видеть на разных расстояниях. — Прим. Лайфа)
— так называемая ложная близорукость. Данное состояние является временным и провоцируется зрительной нагрузкой (длительное чтение или работа за компьютером). При спазме аккомодации в первую очередь рекомендуют дать глазам отдохнуть. Назначают капли, снимающие зрительное напряжение, и гимнастику для глаз. Как правило, после отдыха и курса лечения зрение восстанавливается. В данном случае операция не показана.
Интересный момент: очень часто врачи и обыватели говорят о том, что черника — это самая полезная ягода для глаз. Всё так, только если люди с плохим зрением будут поедать её даже горстями, чётче картинка перед глазами, увы, не станет.
— Черника считается полезной для глаз из-за содержания в ней антиоксидантов, микроэлементов (цинк, хром, селен), витаминов группы С, Е, В, — объяснила врач. — Все эти полезные вещества положительно влияют на работу сетчатки и уменьшают риски развития некоторых заболеваний глазного дна. Но, к сожалению, употреблением черники улучшить зрение невозможно.
Врачи напоминают: если у вас появились проблемы со зрением, то не стоит самостоятельно назначать себе упражнения, чернику или другие народные процедуры. Стоит обязательно обратиться к офтальмологу.
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