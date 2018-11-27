Мобильный комплекс со специалистами областной больницы примет детей в Сызрани

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В составе бригады - детские врачи – травматолог-ортопед А. А. Жилин, пульмонолог Е.В. Веригина, аллерголог-иммунолог С.Г. Батаева, невролог Л.Г. Белкина, врач функциональной диагностики С.В. Гамов и медицинская сестра функциональной диагностики.***Самарская область стала одной из первых, где по региональной программе модернизации здравоохранения заработал модуль «Здоровый ребенок». Лечебно-профилактический комплекс принял первых пациентов в 2012 году. С начала эксплуатации через модуль «Здоровый ребенок» прошло более 20 тысяч маленьких пациентов.Выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад продолжаются во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи.Качеству жизни и медицинского обслуживания населения Самарской области посвящено несколько разделов Послания Главы региона Дмитрия Азарова. Распоряжением Губернатора Самарской области сформированаПрограмма действий регионального Правительства по реализации Посланий, передает пресс-служба облправительства.