Мобильные офтальмологические комплексы больницы Ерошевского отравляются в Жигулевск

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Мобильные комплексы будут располагаться на территории ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» (г.Жигулевск, ул. Первомайская, 10).В течение двух недель на базе комплексов офтальмологи ГБУЗ СОКОБ им.Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологиейоргана зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи поликлиник по месту прикрепления полиса ОМС.Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи на 2018 г и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Самарской области г. №900 от 27.12.2017, сообщает пресс-служба облправительства.