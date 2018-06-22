Мобильная лаборатория СПИД-центра проведёт экспресс-тестирование самарцев на ВИЧ в парке Гагарина
22 июня 2018 14:32
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Мобильная лаборатория СПИД-центра будет размещаться на центральной аллее парка, недалеко от новой сцены.
Узнать ВИЧ-статус можно будет с помощью экспресс-метода по слюне. Простая и безболезненная процедура занимает буквально пару минут,
результат анализа сообщается конфиденциально через 15-20 минут.
Тестирование проводится анонимно, медицинский полис и паспортные данные не требуются.
Мобильная лаборатория будет работать два часа. Успейте проверить своё здоровье, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: samaraspidcenter.ru
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