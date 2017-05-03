Мобильная бригада самарского кардиодиспансера побывала в Жигулевске

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Самарский областной клинический кардиологический диспансер является крупнейшим в области специализированным медицинским учреждением и входит в тройку ведущих кардиохирургических центров России. Его специалисты ведут прием не только в стенах самого диспансера, но и на выезде. Это позволяет врачам вовремя заметить сердечную патологию, а родителям с детьми без долгих переездов побывать на приеме у ведущих детских кардиологов и кардиохирургов.Только в течение последних двух месяцев специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера осмотрели маленьких пациентов в Новокуйбышевске, провели прием в Тольятти, побывали с визитом в Жигулевске.На приеме в Жигулевске они осмотрели 20 маленьких пациентов. По результатам приема доктора определили, что одному малышу 2,5 месяцев потребуется операция в связи с дефектом межжелудочковой перегородки. Врачи сразу назначили и время проведения операции ребенку. Двое детей получили направление на коронарографию, еще двоим ребятам выписали направления на обследование в кардиологический диспансер. Остальным пациентам дали рекомендации по наблюдению и лечению сердечных заболеваний, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.