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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Мобильная бригада самарского кардиодиспансера побывала в Жигулевске

3 мая 2017 20:44
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Они осмотрели 20 маленьких пациентов. По результатам приема доктора определили, что одному малышу 2,5 месяцев потребуется операция в связи с дефектом межжелудочковой перегородки.
Мобильная бригада кардиодиспансера осматривает маленьких пациентов в разных районах губернии. На днях специалисты побывали в Жигулевске.

Самарский областной клинический кардиологический диспансер является крупнейшим в области специализированным медицинским учреждением и входит в тройку ведущих кардиохирургических центров России. Его специалисты ведут прием не только в стенах самого диспансера, но и на выезде. Это позволяет врачам вовремя заметить сердечную патологию, а родителям с детьми без долгих переездов побывать на приеме у ведущих детских кардиологов и кардиохирургов.

Только в течение последних двух месяцев специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера осмотрели маленьких пациентов в Новокуйбышевске, провели прием в Тольятти, побывали с визитом в Жигулевске.

На приеме в Жигулевске они осмотрели 20 маленьких пациентов. По результатам приема доктора определили, что одному малышу 2,5 месяцев потребуется операция в связи с дефектом межжелудочковой перегородки. Врачи сразу назначили и время проведения операции ребенку. Двое детей получили направление на коронарографию, еще двоим ребятам выписали направления на обследование в кардиологический диспансер. Остальным пациентам дали рекомендации по наблюдению и лечению сердечных заболеваний, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.  
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