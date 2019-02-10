Мобильная бригада офтальмологов больницы Ерошевского примет пациентов Тольятти
10 февраля 2019 15:29
73
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3.
На базе комплексов офтальмологи областной больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС будут вести прием пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи.
Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48 (будни с 09.00 до 14.00).
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба минздрава СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
10 февраля 2019 15:29
По полису ОМС будут вести прием пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача. Здравоохранение
72
10 февраля 2019 09:00
Специалисты рекомендуют отказываться от сладкого постепенно. Здравоохранение
348
8 февраля 2019 12:56
Число заболевших корью по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,5 раза. Здравоохранение
449
8 февраля 2019 12:44
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
439
8 февраля 2019 11:53
Разработан марафон по снижению веса «Живи легче». Здравоохранение
270
8 февраля 2019 10:41
Диалог специалистов с пациентами и их родственниками способствует укреплению доверия между пациентом и врачом. Здравоохранение
185
7 февраля 2019 16:00
Премия «Мы будем жить!» присуждается лучшим врачам-онкологам России. Здравоохранение
303
7 февраля 2019 09:50
Предполагается, что на базе действующих объектов будут созданы новые медицинские направления. Здравоохранение
278
7 февраля 2019 09:39
Семинар проводится в рамках благотворительной программы. Здравоохранение
236
7 февраля 2019 08:42Лучшие бани для отдыха и радости
Многие специалисты для улучшения здоровья и внешней красоты советуют ходить в одно прекрасное место - баню. Здравоохранение
78
Современная медицина
24 января 2019 08:50Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
167
9 января 2019 18:52
В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
189
5 января 2019 12:31Если мужчине с нормальной потенцией принять Левитру, что будет?
Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно, так как реакция организма на данное средство у всех мужчин абсолютно разная. Современная медицина
428
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
95
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
407
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
319
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
446
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
285
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
275
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
392
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
651
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
823
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2049
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1797
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2088
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2452
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2634
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3926
Мероприятия