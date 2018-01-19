Минздрав разработал порядок выдачи электронных справок

263

Документ вносит изменения в утвержденный Минздравом порядок выдачи медицинскими организациями справок и заключений. Устанавливается, что документирование информации о медицинской помощи, в том числе внесение сведений в документы, осуществляется «с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника».Пациент или законный представитель получает право по запросу получать документы и выписки, в том числе в электронной форме.​Документы, согласно тексту приказа, могут оформляться как на бумаге, так и в электронном виде. По желанию пациента медицинское заключение может быть скопировано на электронный носитель или предоставлено через портал госуслуг.В октябре прошлого года Минздрав описал порядок оказания дистанционной медицинской помощи. Документ, в частности, ввел возможность оказания этих услуг с «применением телемедицинских технологий». С их помощью пациент сможет связаться с медиком какой-либо клиники через приложение на мобильном телефоне. Та​кже телемедицина, согласно приказу, позволит организовывать дистанционные врачебные консилиумы.​​ В силу соответствующий закон вступил с 1 января 2018 года, его отдельные положения начнут действовать с 1 января 2019 года.