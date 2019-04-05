Минздрав предлагает штрафовать за призывы к отказу от вакцинации
5 апреля 2019 18:08
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По ее словам, призывы распространяются "через СМИ, сеть Интернет, религиозные секты и так далее", причем публикуемая информация зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации. Все это приводит к недостаточной эффективности мероприятий по иммунопрофилактике: размер предполагаемых штрафов пока неизвестен.
В сентябре 2017 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила наказывать родителей, которые не желают прививать своих детей. Среди мер воздействия назывались и материальные. Например, если ребенок заболел из-за того, что ему не была вовремя сделана прививка, то есть по вине родителя, то больничный лист ему можно было бы оплачивать "не так, как всем остальным". Как именно будет пересматриваться эта статья социальных выплат, Скворцова не разъяснила.
При этом министр заявила, что Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых, векторных вакцин, практически не дающих осложнений.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выступила против предложения Минздрава, отметив, что в конечном итоге, по ее словам, от подобных мер пострадают дети - они не получат должного ухода, если родитель решит остаться на работе, а не сидеть дома с сыном или дочерью.
Кроме того, непонятно и то, каким образом будет устанавливаться вина родителя и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине несделанной прививки. В итоге наказание приведет к тому, что многие предпочтут не вызывать врача и заниматься самостоятельным лечением детей, что приведет к непредсказуемым последствиям.В итоге от идеи штрафов решено было отказаться, сосредоточившись на разъяснении губительности отказа от прививок.
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