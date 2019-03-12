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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа

12 марта 2019 19:39
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В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.
В предыдущей версии концепции Минздрав предлагал запретить производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, к которым относится жевательный или нюхательный табак. В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий, передает РБК.

Исчез из документа также пункт о защите государственно​й политики противодействия потреблению табака от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачных организаций. Новый пункт в документе — разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, включающих отказ от потребления табака.

Согласно документу, целью проекта является постепенное снижение табакокурения к 2050 году до 5%. После 2050 года Минздрав предлагает рассмотреть вопрос о полном запрете оборота табачной продукции. По подсчетам Минздрава, которые приводятся в концепции, в 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек. Упущенная из-за курения выгода в производстве в ВВП составляет около 2%.

Меры по противодействию табаку:

поэтапное ежегодное увеличение налога на табачные изделия, доведение акцизов до среднего уровня среди стран Европейского региона;
разработка мероприятий по поддержке мелкого розничного бизнеса, отказавшегося от продажи табака и электронных средств доставки никотина (ЭСДН);
​предотвращение воздействия табачного дыма на здоровье человека;
​регулирование состава табачных изделий;
установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий;
информирование населения о вреде табака;
мотивирование потребителей к отказу от потребления табака и ЭСДН;
мониторинг применения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака;
организация медицинской помощи людям, желающим избавиться от никотиновой зависимости;
разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, включающих отказ от потребления табака;
предотвращение незаконной торговли табаком;
защита несовершеннолетних и беременных женщин от табака и ЭСДН;
сокращение доступности табачных изделий, включая некурительные, а также кальянов и ЭСДН.

В последней версии концепции также есть предложение отражать в медицинской документации отношение пациента в курению. В документе указано, что для мониторинга и оценки эффективности реализации концепции необходимо «обязательное отражение в медицинской документации» записей об отношении пациента к потреблению табака и никотина, включая электронные средства доставки никотина.

Минздрав разрабатывает антитабачную концепцию третий год. Первая версия, написанная в конце 2016 года, содержала множество жестких требований, в том числе запрет продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года.

 
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Комментарии



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12 марта 2019  19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий.
Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа
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