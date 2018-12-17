Минздрав назвал, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно
17 декабря 2018 15:02
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В памятке уточняется, что граждане имеют право на бесплатную медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), химиотерапию злокачественных заболеваний и профилактические мероприятия, а также на диспансеризацию. Кроме того, должна бесплатно проводиться дородовая диагностика нарушений у ребенка, скрининг до пяти наследственных заболеваний и аудиологический скрининг у новорожденных.
10 декабря были обнародованы результаты опроса Общероссийского народного фронта, посвященного доступности медпомощи в России. Они показали, что почти четверть медицинских работников в 2018 году сталкивалась с неформальными распоряжениями руководства государственных поликлиник предлагать пациентам платные медицинские услуги. В отдельных регионах процент таких врачей оказался значительно выше. В частности, в Липецкой области такие указания в текущем году получили половина медработников, в Мурманской и Вологодской — около 40%.
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