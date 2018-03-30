Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году К 2030 году

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«Перед нами стоит задача к 2024 году достичь продолжительности жизни в 76 лет, а к 2030 году — войти в группу стран 80+», — отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова.Министр добавила, что за 2017 год средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,8 года и достигла 72,7 года. Она уточнила, что у мужчин средняя продолжительность жизни увеличилась на 1,1 года.По словам Скворцовой, на увеличение продолжительности жизни во многом повлияло снижение младенческой смертности — в 2017 году смертность сократилась на 8,3%, то есть около 5,5 на 1 тыс. родившихся живыми.«За 2017 году было сохранено на 63,6 тыс. жизней больше, чем за 2016 год. Смертность снизилась во всех возрастных группах: у детей — на 12,6%, у трудоспособного населения — на 10%, у людей старшего возраста — на 3,5%», — отметила министр.Ранее в марте вице-премьер Ольга Голодец заявила, что к 2026 году количество россиян, живущих дольше ста лет, увеличится почти в десять​ раз.1 марта президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о необходимости «повысить продолжительность жизни в России до 80+ лет к концу 2020-х годов».