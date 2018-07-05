Минздрав Самарской области продолжает выплаты медицинским работникам по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор»
5 июля 2018 17:39
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С прибывшими на работу в медицинскую организацию, подведомственную минздраву Самарской области, заключается трудовой договор на условиях полного рабочего дня с выполнением трудовой функции по должности, включенной в перечень вакантных должностей (программный реестр должностей).
Для получения единовременной компенсационной выплаты с врачом или фельдшером заключается договор, по которому медицинский работник принимает обязательства исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет.
Программный реестр должностей, а также Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат размещены на сайте министерства здравоохранения Самарской области в подразделе «Меры социальной поддержки» раздела «Обучение и работа».
Внесение изменений в программный реестр должностей возможно при возникновении потребности в определенных кадрах в медицинских организациях.
Приглашаем всех медицинских работников для участия в программах «Земский фельдшер» и «Земский доктор»!
Фото: orel.kp.ru
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