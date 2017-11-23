Минздрав Самарской области: Завершается приём документов медработников, желающих трудиться в сёлах и посёлках городского типа

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Информация о потребности в медицинских работниках в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа, а также о порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты размещена на сайте Минздрава Самарской области в подразделе «Меры социальной поддержки» раздела «Обучение и работа».Последний приём документов медицинских работников, прибывших переехавших) на работу в сельские населённые пункты и посёлки городского типа Самарской области, на предоставление единовременной компенсационной выплаты в 2017 году, будет проводиться по адресу:Медицинским работникам с высшим образованием в возрасте до 50 лет, желающим работать в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа, рекомендуем обращаться в государственные учреждения здравоохранения, указанные в размещенной на сайте информации о потребности, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.