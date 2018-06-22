Минздрав Самарской области: Рекомендации для населения в условиях жары
22 июня 2018 16:37
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У пожилых людей старше 70-75 лет, а также у людей, имеющих сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания, существенно повышаются риски обострения заболеваний и развития их осложнений. Предотвратить неблагоприятные последствия поможет соблюдение следующих мер:
1. В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в кондиционированных или хорошо вентилируемых помещениях (в том числе с помощью бытовых вентиляторов), сведите к минимуму время нахождения на солнце.
2. Окна в помещениях держите закрытыми, с опущенными жалюзи и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна необходимо только для проветривания, желательно сквозного, а также на ночь, когда температура воздуха снижается.
3. Одежда должна быть легкой, свободной, желательно из натуральных, легко пропускающих воздух тканей.
4. Необходимо по возможности ограничить объем физических нагрузок.
5. Здоровым и молодым людям рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь, включая пиво.
6. Для пожилых людей старше 70-75 лет, а также людей с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью, общий объем употребляемой жидкости не должен превышать 1,5-2 литров в сутки.
7. Ограничьте количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов, острых приправ. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли. Не следует злоупотреблять мороженым.
8. Людям, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо ежедневно измерять артериальное давление. В случае выраженного снижения артериального давления по сравнению с обычными его значениями или, что реже, повышения артериального давления, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом в отношении дозировки принимаемых препаратов.
9. При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) после длительного нахождения на солнце человек как можно быстрее должен быть перемещен в прохладное помещение.
10.В случае развития описанных симптомов целесообразно принять прохладную ванну или душ, а также употреблять прохладную воду. Человек должен находиться в горизонтальном положении с приподнятым изголовьем и ногами, на лоб и на затылок необходимо положить холодный компресс. Голова должна быть слегка повернута в сторону для предотвращения попадания рвотных масс в дыхательные пути в случае рвоты. В случае сохранения обморочного состояния, устойчивого и выраженного (менее 90/60 мм рт. ст.) снижения артериального давления, невыносимой головной боли, рвоты, выраженной слабости необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, передает пресс-служба минздрава СО.
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