Минздрав России: Памятка для населения по энтеровирусной инфекции

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Минздрав России: Памятка для населения по энтеровирусной инфекцииЭнтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.Энтеровирусные инфекции характеризуются быстрым распространением заболевания.Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции. Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой. Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу.Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработки употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием кипятком.Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.). Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже двух раз в день, проветривание помещений.Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания.В связи с появлением в сети Интернет информации о случаях заболеваний среди отдыхающих лиц в курортных зонах Турецкой Республики, Роспотребнадзором была организована специальная «горячая» линия для обращений граждан, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.