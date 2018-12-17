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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Министр Михаил Ратманов посетил детское поликлиническое отделение

17 декабря 2018 17:18
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Продолжаются рабочие поездки министра в медучреждения Самарской области.
Продолжаются рабочие поездки министра в медучреждения Самарской области с целью контроля использования нового оборудования, полученного в рамках федеральной программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций".

Сегодня Михаил Ратманов посетил детское отделение Самарской городской поликлиники № 3. Для маленьких пациентов поликлиники уже работает новый УЗИ-аппарат и рефрактометр.
В ходе визита министр поручил главному врачу проработать вопрос по созданию клинико-диагностического центра и отдельного входа для маленьких пациентов.

В 2018 году медицинским оборудованием оснащается 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям, на средства федерального и областного бюджетов. В детские поликлиники области поставляется 136 единиц оборудования, в том числе диагностическое, передает пресс-служба минздрава СО.
 
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Комментарии



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17 декабря 2018  19:56
В программе открытия презентация авторов и их произведений, что позволит вам познакомиться с талантливыми представителями современной художественной культуры нашего города и региона (Самара, Жигулевск, Тольятти, Ульяновск).
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