Министр Михаил Ратманов посетил детское поликлиническое отделение

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Продолжаются рабочие поездки министра в медучреждения Самарской области с целью контроля использования нового оборудования, полученного в рамках федеральной программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций".Сегодня Михаил Ратманов посетил детское отделение Самарской городской поликлиники № 3. Для маленьких пациентов поликлиники уже работает новый УЗИ-аппарат и рефрактометр.В ходе визита министр поручил главному врачу проработать вопрос по созданию клинико-диагностического центра и отдельного входа для маленьких пациентов.В 2018 году медицинским оборудованием оснащается 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям, на средства федерального и областного бюджетов. В детские поликлиники области поставляется 136 единиц оборудования, в том числе диагностическое, передает пресс-служба минздрава СО.