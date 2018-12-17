Министр Михаил Ратманов посетил детское поликлиническое отделение
17 декабря 2018 17:18
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Сегодня Михаил Ратманов посетил детское отделение Самарской городской поликлиники № 3. Для маленьких пациентов поликлиники уже работает новый УЗИ-аппарат и рефрактометр.
В ходе визита министр поручил главному врачу проработать вопрос по созданию клинико-диагностического центра и отдельного входа для маленьких пациентов.
В 2018 году медицинским оборудованием оснащается 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям, на средства федерального и областного бюджетов. В детские поликлиники области поставляется 136 единиц оборудования, в том числе диагностическое, передает пресс-служба минздрава СО.
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