Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса

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15 ноября в конференц-зале офисного здания Поволжского банка ПАО Сбербанк состоялась конференция по итогам конкурса «Практика применения проектного управления и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном секторах». Министерство здравоохранения Самарской области стало лауреатом конкурса в номинации «Внедрение бережливого производства», сообщает пресс-служба облправительства.Конкурс стартовал в апреле и проходил по трем номинациям: «Организация и эффективная деятельность Проектного офиса», «Лучшее клиентоориентированное муниципальное учреждение», «Внедрение бережливого производства».Организаторами конференции и конкурса являются Самарская областная территориальная организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, а также Отделение Пенсионного фонда России по Самарской области.Принципы бережливого производства нашли свое отражение в реализации в регионе проекта «Бережливая поликлиника». Напомним, к федеральной программе по реорганизации работы поликлиник Самарская область присоединилась добровольно. Проект начали внедрять в июле текущего года в трех поликлиниках области – одна в Самаре (№13) и две в Тольятти (№2 и 3). Затем к реализации принципов бережливого производства присоединились и другие лечебные учреждения.Цель проекта – организовать работу лечебного учреждения так, чтобы меньше времени тратилось на поиски документации, ожидание приема у кабинета врача, диагностические процедуры, прохождение диспансеризации.Тщательный анализ работы поликлиник, который провели сами члены проектных команд и их партнеры – сотрудники Сбербанка – показал: резервы по оптимизации процессов и создания комфортных условий для пациентов и сотрудников есть в каждом учреждении. И путем принятия организационных решений можно добиться сокращения времени ожидания у окошка регистратуры или кабинета, удобного алгоритма записи на прием, вежливого обслуживания посетителей.