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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов удивился, что тольяттинский травматолог получает зарплату 15 тысяч рублей

19 марта 2019 23:57
95
И назначил ему личный приём.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов назначил встречу врачу-травматологу из Тольятти Алексею Карчинскому, который выложил в соцсетях фото расчетного листа с зарплатой менее 15 тысяч рублей, передает evening-kazan.ru. Об этом сообщает «Интерфакс».

По официальной статистике, врачи в области имеют среднюю зарплату почти в четыре раза выше.

Карчинский опубликовал в соцсети «ВКонтакте» расчетный лист за февраль. Аванс составил 5340 рублей, а зарплата - 9336 рублей. При этом Карчинский подчеркнул, что работает полную неделю с понедельника по пятницу и плюс к этому пять-шесть раз в месяц выходит на ночные дежурства. 
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Комментарии



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