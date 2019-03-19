Михаил Ратманов удивился, что тольяттинский травматолог получает зарплату 15 тысяч рублей
19 марта 2019 23:57
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По официальной статистике, врачи в области имеют среднюю зарплату почти в четыре раза выше.
Карчинский опубликовал в соцсети «ВКонтакте» расчетный лист за февраль. Аванс составил 5340 рублей, а зарплата - 9336 рублей. При этом Карчинский подчеркнул, что работает полную неделю с понедельника по пятницу и плюс к этому пять-шесть раз в месяц выходит на ночные дежурства.
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