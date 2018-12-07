Михаил Ратманов провёл встречу в Самарском областном клиническом кардиодиспансере с детскими кардиохирургами из США

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В ходе встречи министр поблагодарил коллег за предоставленную возможность обмена опытом и за их рекомендации по ведению сложных пациентов с врождёнными пороками сердца.Детские кардиохирурги проконсультировали 22 ребенка, а 4-м были проведены процедуры в рентгеноперационной. Кроме того, коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО