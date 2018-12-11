Михаил Ратманов прокомментировал изменения в кадровой политике министерства здравоохранения
11 декабря 2018 18:01
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В случае положительного результата договор будет продлеваться. Инициатором такого подхода будто бы выступил новый министр здравоохранения Михаил Ратманов. 10 декабря он прокомментировал редакции НЕСЛУХИ.РФ эту информацию:
— В министерстве регулярно рассматриваются вопросы по совершенствованию кадровой политики в сфере здравоохранения региона в целях стимулирования руководителей учреждений здравоохранения (далее – руководителей) к достижению лучших показателей работы учреждений. Вопрос о заключении министерством с руководителями срочных трудовых договоров и об аттестации руководителей также рассматривается в министерстве. В министерстве и в настоящее время имеется практика заключения срочных трудовых договоров (в том числе на один год) с рядом руководителей. Также все трудовые договоры с руководителями содержат показатели, по которым работу учреждения можно признать неудовлетворительной и при наличии которых руководитель может быть уволен. Рисков для организации работы учреждений здравоохранения Самарской области при этом не усматривается. Таким образом, решение по данному вопросу будет приниматься после подведения итогов работы учреждений здравоохранения за 2018 год.
Фото: nesluhi.info
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