Михаил Ратманов посетил медучреждения Сызрани
29 марта 2019 17:02
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«На первом месте в структуре смертности – болезни сердца и системы кровообращения. Максимальные усилия мы направим на борьбу с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Работу нужно проводить комплексно, системно, и основной акцент будет сделан на приближении
специализированной помощи к населению. До сих пор при инфаркте миокарда пациентов надо везти из Сызрани или Октябрьска в Тольятти или Самару».
По поручению главы региона министр Михаил Ратманов проконтролировал ремонтные работы в Сызранской городской больнице.
Совместно с заместителем главы г.о. Сызрани – руководителем комитета по строительству и архитектуре администрации Сызрани Алексеем Черниковым и со строителями обсудили объемы работ, которые должны быть выполнены для организации в Сызрани регионального сосудистого центра.
«Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед нами задачу завершить создание центра к концу этого года, - пояснил министр. -
Сосудистый центр будет включать в себя ангиооперационную, где можно будет делать операции на сердце при инфарктах, и реанимационное отделение мощностью в 28 коек. То есть мы увеличим емкость реанимации Сызранской городской больницы практически в два раза».
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани.
В настоящее время лаборатория Сызранского кожно-венерологического диспансера располагается в арендуемом помещении на улице Звездная. В 2016 году в оперативное управление больницы было передано помещение, располагающееся на проспекте Гагарина. В конце
прошлого года на проведение капитального ремонта из областного бюджета было выделено около 1,5 миллиона рублей. Ремонт в новом здании ведётся с начала года и уже к концу июня этого года планируется переезд во вновь отремонтированное помещение, передает пресс-служба минздрава СО.
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Комментарии
Здравоохранение
29 марта 2019 17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани. Здравоохранение
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