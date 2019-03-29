Михаил Ратманов посетил медучреждения Сызрани

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28 марта министр посетил Сызранскую городскую больницу. В Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона губернатор Самарской областиуделил особое внимание борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями:«На первом месте в структуре смертности – болезни сердца и системы кровообращения. Максимальные усилия мы направим на борьбу ссердечно-сосудистыми заболеваниями. Работу нужно проводить комплексно, системно, и основной акцент будет сделан на приближенииспециализированной помощи к населению. До сих пор при инфаркте миокарда пациентов надо везти из Сызрани или Октябрьска в Тольятти или Самару».По поручению главы региона министрпроконтролировал ремонтные работы в Сызранской городской больнице.Совместно с заместителем главы г.о. Сызрани – руководителем комитета по строительству и архитектуре администрации Сызрани Алексеем Черниковым и со строителями обсудили объемы работ, которые должны быть выполнены для организации в Сызрани регионального сосудистого центра.«Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед нами задачу завершить создание центра к концу этого года, - пояснил министр. -Сосудистый центр будет включать в себя ангиооперационную, где можно будет делать операции на сердце при инфарктах, и реанимационное отделение мощностью в 28 коек. То есть мы увеличим емкость реанимации Сызранской городской больницы практически в два раза».Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани.В настоящее время лаборатория Сызранского кожно-венерологического диспансера располагается в арендуемом помещении на улице Звездная. В 2016 году в оперативное управление больницы было передано помещение, располагающееся на проспекте Гагарина. В концепрошлого года на проведение капитального ремонта из областного бюджета было выделено около 1,5 миллиона рублей. Ремонт в новом здании ведётся с начала года и уже к концу июня этого года планируется переезд во вновь отремонтированное помещение, передает пресс-служба минздрава СО.