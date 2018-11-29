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Михаил Ратманов посетил медучреждения Самары

29 ноября 2018 20:11
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В областном кардиодиспансере министр совместно со специалистами учреждения обсудил текущее состояние кардиологической и кардиохирургической служб области.
Сегодня 29 ноября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова и Самарский областной клинический кардиологический диспансер.
В больнице им. Н.И. Пирогова Михаил Ратманов провел встречу с коллективом больницы, на которой обозначил основные направления деятельности учреждения. Также он ознакомился с работой реанимации, операционного блока, хирургического, нейрохирургического отделений и патологоанатомической больницы.

В областном кардиодиспансере министр совместно со специалистами учреждения обсудил текущее состояние кардиологической и кардиохирургической служб области, перспективы развития и ближайшие планы, передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:   пресс-служба минздрава СО
 
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Комментарии



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