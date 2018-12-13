Михаил Ратманов посетил медучреждения Новокуйбышевска и Безенчука с рабочим визитом

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«Вместе с главой города и главным врачом центральной городской больницы осмотрели детский корпус, который ремонтируется за счет средств спонсоров, - рассказал министр. - Наметили планы по его переоснащению оборудованием и медицинской мебелью. Ремонтные работы и оснащение должны завершиться к июлю следующего года, и планируется, что во второй половине лета корпус примет своих маленьких пациентов. Маленьким жителям Новокуйбышевска лечиться в новых условиях будет гораздо комфортнее и безопаснее. Также мы обсудили планы по развитию детского здравоохранения, вопросы развития сердечно-сосудистой медицины».Кроме того, министр совместно с главой Безенчукского района Владимиром Аникиным и депутатом Самарской Губернской Думы Вячеславом Малеевым посетили Безенчук. В ходе визита Михаил Ратманов провёл встречи с коллективами и руководством Безенчукской ЦРБ и подстанции скорой медицинской помощи, посетил поликлинику и терапевтическое отделение больницы.«Сегодня мы обсудили материально-техническое оснащение больницы, лекарственное обеспечение и разобрались в проблемных вопросах, - рассказал министр. - Министерством здравоохранения будут приняты управленческие решения в отношении руководителей, также будем заниматься переоснащением медицинского учреждения и подстанций скорой медицинской помощи. Из других районов передано несколько машин, которые находятся в хорошем состоянии и уже обслуживают жителей Безенчукского района. В этом направлении мы будем двигаться и в 2019 году», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО