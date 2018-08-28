Медицинский центр "Династия" отмечает рождение 3500-го ребенка

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Счастья и здоровья семье пожелали не только сотрудники центра «Династия», но и участники Всероссийской конференции, приуроченной к 15-летию создания «МЦ Династия», которая прошла 23-24 августа текущего года. В конференции приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Белгорода, других городов России, а также из Великобритании.За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО. В среднем за год вклад в рождаемость области составляет 600 детей. Благодаря проведенному лечению количество жителей Самарской области увеличилось на 3500 человек – родилось 3500 здоровых детей, передает пресс-служба облправительства.