Масштабный праздник спорта и здоровья состоялся на самарской набережной

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Медицинские работники (М.А. Крайнова и Г.Л.Немченко) проводили исследование по слюне, готовый результат можно было узнать в течение 20 минут.Заместитель главного врача ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ирина Карпова, обращаясь к молодым людям, подчеркнула, что чем активнее будет их жизненная позиция в вопросах защиты от ВИЧ-инфекции, тем меньше шансов останется у вируса на распространение.Мероприятие на набережной состоялось при поддержке «Самарской городской поликлиники №3». Главный врач поликлиники Александр Максимов рассказал собравшимся, почему необходимо знать свой ВИЧ-статус и отметил, что спортивный азарт, дух здорового соперничества и воля к победе помогут многим участникам заезда сделать правильный выбор в пользу жизни,молодости и радости. Вместе с сыном они показали личный пример молодежи и сдали тест на ВИЧ-инфекцию.Спортивный и грациозный подарок-танец на роликовых коньках преподнесла зрителям воспитанница Школы роллер-спорта Samara Rollers. Творческую линию против СПИДа продолжило выступление исполнительницы от Хип-Хоп студии Самарского государственного педагогического университета.Массовый заезд стартовал от Маяковского спуска по набережной до Первомайского спуска и обратно. Велосипеды спортсменам безвозмездно предоставила компания «Прокат №1». Участники пробега преодолели дистанцию, а затем дружноотправились на экспресс-тестирование в мобильную лабораторию СПИД-центра.Поддержать акцию против СПИДа пришли молодые специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Они показали спортивный характер вместе с участниками велопробега и прошли тестирование на ВИЧ.Всего в рамках профилактической акции СПИД-центра «Знать о ВИЧ-значит Жить!» на набережной было протестировано 76 человек. Все результаты отрицательные. Это ещё одно подтверждение тому, что человек, который занимается спортом, знает свой ВИЧ-статус и соблюдает меры профилактики – защищен от вируса, сообщает пресс-служба Самарского СПИД-центра.