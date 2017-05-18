Машины скорой помощи хотят оснастить видеосвязью
18 мая 2017 12:35
103
Машины скорой помощи могут оснастить современным оборудованием для видеосвязи, рассказывают "Известия". Предполагается, что диспетчеры при необходимости смогут проводить с бригадой врачей сеанс аудио- и видеосвязи на пути к пациенту и, при необходимости, при его госпитализации, чтобы иметь возможность получить консультацию от профильных специалистов в режиме онлайн. Эксперты отмечают, что нововведения помогут избежать спорных моментов в работе бригады скорой помощи, а также оказать пациенту более качественную помощь.
По замыслу Минздрава, после того как бригада скорой помощи получила вызов, ей будет доступна информация из электронной медицинской карты пациента. Еще до прибытия на место врачи смогут ознакомиться с состоянием здоровья конкретного человека. Сейчас эту информацию медики спрашивают у пациента. Для установки в машине аудио- и видеосвязи потребуется около 50 тыс. руб. Речь идет о планшетах или аналогичных приборах — окончательного решения о виде устройств еще не принято. Проведение тендера на закупку и установку оборудования позволит сократить расходы на 20–30%. По данным Минздрава, в российском автопарке скорой помощи находится 20 738 машин.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 мая 2017 13:20
Мероприятие состоится 19 мая. Социум
107
18 мая 2017 12:43
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Социум
134
18 мая 2017 10:33
Спецназовцы ЦВО представят Россию на международном соревновании в Казахстане. Социум
122
Здравоохранение
18 мая 2017 12:35
Эксперты отмечают, что нововведения помогут избежать спорных моментов в работе бригады. Здравоохранение
102
17 мая 2017 14:55
Они проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Здравоохранение
210
16 мая 2017 15:57
Приглашают всех желающих. Здравоохранение
332
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
180
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
336
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
300
Образование
17 мая 2017 09:42
Его организует Альянс Франсез. Образование
137
16 мая 2017 14:59
Российскому университету впервые доверено право провести мероприятие Управления ООН по вопросам космического пространства. Образование
195
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
314
Культура
18 мая 2017 10:41
Мероприятие состоится 20 мая. Культура
223
18 мая 2017 10:14
Мероприятие пройдет в сквере на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской. Культура
167
17 мая 2017 10:25
Мероприятие состоится 23-25 июня. Культура
195
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
152
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
370
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
244
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
525
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1157
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1319
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1506
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2807
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1678
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1480
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1111
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
627
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1016
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2262
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3279
Мероприятия