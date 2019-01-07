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Маленьких пациентов самарской городской больницы № 5 пришли поздравить с Рождеством сказочные герои

7 января 2019 15:07
46
Желаем ребятам скорейшего выздоровления!
В это рождественское утро маленькие пациенты детского инфекционного отделения  самарской городской больницы № 5 убедились,что чудеса случаются.

Поздравить ребят пришли сказочные герои и главные новогодние волшебники,подарив в светлый праздник добрые эмоции и счастливые улыбки. Желаем ребятам скорейшего выздоровления! С праздником, передает с.


Фото: пресс-служба минздрава СО
 
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Комментарии



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