Я нашел ошибку
Главные новости: 
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Тольятти руководитель ООО «ССС» не выплатил более 72 миллионов рублей зарплаты сотрудникам
Он обвиняется по статье
В Самарской области молодой человек, уговоривший свою 15-летнюю подругу попробовать коноплю, пойдет под суд
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Маленьких пациентов Тольятти осмотрят специалисты областного кардиодиспансера
В конференции принимают участие сотрудники ИРИ РАН, представители Отделения Российского исторического общества в Туле, Поволжского отделения Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций, представители вузов, архивов, музеев, библиотек.
В Самаре проходит Всероссийская конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны »
Все победители конкурсного мероприятия были награждены дипломами и ценными подарками.
Старший лейтенант полиции Юрий Плотников из Самары стал лучшим инспектором ДПС области
Гаяс Ямбаев: «По всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. »
Гаяс Ямбаев: «По всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. »
Одаренным детям и талантливой молодежи Самары вручат стипендии городского округа Самара.
В Самаре состоится торжественная церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи
Медицинские работники подадут личный пример здорового образа жизни и активного отдыха.
На набережной состоится турнир по мини-футболу среди медиков Самарской области
сегодня  Пятница, 2 июня, 18:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/06:
USD 56.69
0.15
EUR 63.61
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Маленьких пациентов Тольятти осмотрят специалисты областного кардиодиспансера

2 июня 2017 17:42
57
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
5 июня в 10.30 в Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера осмотрят маленьких пациентов.

Прием детей будут вести главный внештатный детский кардиолог по Самарской области О.Н. Бухарева и врач сердечно-сосудистый хирург М.С. Хохлунов.

Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 июня 2017  17:20
В конференции принимают участие сотрудники ИРИ РАН, представители Отделения Российского исторического общества в Туле, Поволжского отделения Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций, представители вузов, архивов, музеев, библиотек.
В Самаре проходит Всероссийская конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны »
В конференции принимают участие сотрудники ИРИ РАН, представители Отделения Российского исторического общества в Туле, Поволжского отделения Научного... Социум
72
2 июня 2017  17:07
Все победители конкурсного мероприятия были награждены дипломами и ценными подарками.
Старший лейтенант полиции Юрий Плотников из Самары стал лучшим инспектором ДПС области
Все победители конкурсного мероприятия были награждены дипломами и ценными подарками.  Социум
106
2 июня 2017  16:43
Одаренным детям и талантливой молодежи Самары вручат стипендии городского округа Самара.
В Самаре состоится торжественная церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи
Одаренным детям и талантливой молодежи Самары вручат стипендии городского округа Самара.  Социум
69
Весь список

Здравоохранение
2 июня 2017  17:42
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Маленьких пациентов Тольятти осмотрят специалисты областного кардиодиспансера
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.  Здравоохранение
55
2 июня 2017  16:54
Гаяс Ямбаев: «По всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. »
Гаяс Ямбаев: «По всему миру, и в том числе и по России, идет вспышка высокопатогенного гриппа. Он опасен,не только для птиц, он очень опасен и для людей. »
  Главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области Гаяс Ямбаев прокомментировал новость о... Здравоохранение
100
2 июня 2017  13:01
В Самарской области начали расследовать ситуацию по птичьему гриппу
В Самарской области начали расследовать ситуацию по птичьему гриппу
Им предстоит выяснить, каким образом вирус птичьего гриппа оказался на территории  поселка Красная Горка. Здравоохранение
143
Весь список

Туризм
2 июня 2017  11:08
«Жигулевские выходные» прошли экспертный отбор
«Жигулевские выходные» прошли экспертный отбор
Эксперты комитета по импортозамещению Министерства культуры Российской Федерации одобрили маршрут по Самарской области. Туризм
137
31 мая 2017  11:09
Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми
Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми
Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. Туризм
402
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
72
Весь список
Образование
2 июня 2017  09:59
В Самарской области с ЕГЭ по математике за использование шпаргалки был удален всего один выпускник
В Самарской области с ЕГЭ по математике за использование шпаргалки был удален всего один выпускник
Следующий экзамен пройдет в пятницу, 2 июня. Образование
145
2 июня 2017  00:54
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.
В России появился первый кандидат теологических наук. Протоиерей Павел Ходзинский защитил диссертацию по теологии
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.  Образование
145
31 мая 2017  11:34
9155 самарских выпускников сегодня пишут ЕГЭ по базовой математике
9155 самарских выпускников сегодня пишут ЕГЭ по базовой математике
Результаты ребята получат не позднее 14 июня. Образование
202
Весь список

Культура
2 июня 2017  14:16
Дмитрий Хмелёв: «Это именно настоящая надгробная плита с могилы Николая Щорса».
Дмитрий Хмелёв: «Это именно настоящая надгробная плита с могилы Николая Щорса».
Руководитель организации «Союз коллекционеров Самары» и доверенное лицо потомков Николая Щорса прокомментировал новость, что в Самаре найдена плита с... Культура
169
2 июня 2017  13:34
Самарский кинофестиваль «70/30»: прием заявок открыт
Самарский кинофестиваль «70/30»: прием заявок открыт
Прием киноработ продлится до 1 сентября.   Культура
92
2 июня 2017  13:09
В Самаре пройдет городской праздник «Пушкинский день России»
В Самаре пройдет городской праздник «Пушкинский день России»
Гостей ждет насыщенная, разнообразная программа. Культура
138
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
123
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
247
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
558
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
346
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1269
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
758
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1474
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1559
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1766
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1589
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1255
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
828
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1144
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2422
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3421
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится торжественная церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи
На набережной состоится турнир по мини-футболу среди медиков Самарской области
В пришкольных оздоровительных лагерях Самары пройдет спортивная акция «Ни дня без футбола»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Шенталинском районе налетевший ураган снес крыши домов, повредил опоры ЛЭП и газопровод

1881

Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды

1192

В больнице Комсомольского района Тольятти обнаружено тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело

1171
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3760

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3289

В Самарской области начало июня теплом не порадует

3135
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Салахов Дамир Абдрахманович

Куницын Дмитрий Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда