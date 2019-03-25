Маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы посетили клоуны - яркие, смешные, добрые

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Маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой посетили больничные клоуны - яркие, смешные, добрые.Они навещают детей прямо в палатах, чтобы отвлечь их, порадовать и подарить хорошее настроение и позитивные эмоции.Пациенты и сотрудники больницы выражают благодарность благотворительному фонду просвещения «Вера» за визит клоунов в больницу.Для малышей это всегда праздник, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО