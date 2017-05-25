Лето, жара: Рекомендации специалистов Самарского областного центра медицинской профилактики для населения
25 мая 2017 22:37
102
У пожилых людей старше 70-75 лет, а также у людей, имеющих сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания, существенно повышаются риски обострения заболеваний и развития их осложнений. Предотвратить неблагоприятные последствия поможет соблюдение следующих мер:
1. В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в кондиционированных или хорошо вентилируемых помещениях (в том числе с помощью бытовых вентиляторов), сведите к минимуму время нахождения на солнце.
2. Окна в помещениях держите закрытыми, с опущенными жалюзи и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна необходимо только для проветривания, желательно сквозного, а также на ночь, когда температура воздуха снижается.
3. Одежда должна быть легкой, свободной, желательно из натуральных, легко пропускающих воздух тканей.
4. Необходимо по возможности ограничить объем физических нагрузок.
5. Здоровым и молодым людям рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь, включая пиво.
6. Для пожилых людей старше 70-75 лет, а также людей с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью, общий объем употребляемой жидкости не должен превышать 1,5-2 литров в сутки.
7. Ограничьте количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов, острых приправ. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли. Не следует злоупотреблять мороженым.
8. Людям, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо ежедневно измерять артериальное давление. В случае выраженного снижения артериального давления по сравнению с обычными его значениями или, что реже, повышения артериального давления, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом в отношении дозировки принимаемых препаратов.
9. При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) после длительного нахождения на солнце человек как можно быстрее должен быть перемещен в прохладное помещение.
10. В случае развития описанных симптомов целесообразно принять прохладную ванну или душ, а также употреблять прохладную воду. Человек должен находиться в горизонтальном положении с приподнятым изголовьем и ногами, на лоб и на затылок необходимо положить холодный компресс. Голова должна быть слегка повернута в сторону для предотвращения попадания рвотных масс в дыхательные пути в случае рвоты. В случае сохранения обморочного состояния, устойчивого и выраженного (менее 90/60 мм рт. ст.) снижения артериального давления, невыносимой головной боли, рвоты, выраженной слабости необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, сообщает пресс-сужба минздрава Самарской области.
Фото news.rambler.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 мая 2017 19:46
Праздник начался с шествия выпускников, которое прошло в городе впервые. В нем приняли участие более 3 000 одиннадцатиклассников. Социум
513
25 мая 2017 17:45
Впервые в рамках фестиваля пройдет Православный молодежный слет "Отечества наследники". Социум
134
25 мая 2017 17:18
28 мая – День пограничника, профессиональный праздник сотрудников Пограничной службы ФСБ России, ветеранов-пограничников, членов их семей – всех тех,... Социум
139
Здравоохранение
25 мая 2017 22:37
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30С и более в течение трех и более дней (а для лиц старше 70 лет – при температуре более 27С в течение трех... Здравоохранение
101
25 мая 2017 22:18
Который оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии. Здравоохранение
94
24 мая 2017 09:24
Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Здравоохранение
194
Туризм
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
39
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
237
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
375
Образование
25 мая 2017 14:41
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому... Образование
142
24 мая 2017 16:56
"Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда." Образование
360
19 мая 2017 10:58
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
416
Культура
25 мая 2017 14:56
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом. Культура
113
24 мая 2017 18:31
В День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая в 13:00 по московскому времени одновременно в Москве и столицах субъектов Российской Федерации... Культура
232
23 мая 2017 11:59
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в своем Твиттере прокомментировал новость о том, что... Культура
356
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
87
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
197
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
470
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
868
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
638
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1315
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1440
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1613
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2901
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1537
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1189
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
724
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1086
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2353
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3347
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают