Крупнейший в Поволжье госпиталь "Мать и Дитя" принимает первых пациентов

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Самое современное оборудование позволяет проводить сложные высокотехнологичные операции. Сегодня работу госпиталя оценил глава региона Дмитрий Азаров.Особое внимание в работе госпиталя - самым маленьким пациентам. Поддержка на всех этапах - это планирование и ведение беременности, родовспоможение, а также оказание поликлинической и стационарной помощи семьям с детьми.Строительство госпиталя "Мать и Дитя" велось в рамках государственно-частного партнерства. Объём инвестиций компании - 3,5 млрд рублей. Создано более 700 рабочих мест, требующих высокой проф.подготовки.Дмитрий Азаров отметил, что медицинские вузы и ссузы региона готовы такими кадрами обеспечить."В результате такого сотрудничества и появился этот центр. Это настоящий подарок всем жителям Самарской области", - резюмировал глава региона.