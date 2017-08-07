Команда областного СПИД-центра работала на Дне города в Кинеле

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Мобильная лаборатория работала прямо на площади, многие кинельцы анализ сдавали целыми семьями, показывая своим примером землякам, что надо заботиться о своем здоровье. Выездная акция по экспресс-тестированию «Знать о ВИЧ - значит Жить!» в Кинеле состоялась впервые. Многие участники признались, что возможность бесплатно и быстро сдать анализ – это приятный сюрприз для горожан. Результат после теста известен уже через 20 минут. А всех желающих самарские врачиконсультировали о способах передачи вируса и о том, как защититься себя и близких от ВИЧ-инфекции.Медицинский шатёр ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» - работал на площади Мира два часа, все результаты тестирования отрицательные.