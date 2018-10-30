Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова (ДОПОЛНЕНО)
30 октября 2018 19:10
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«Михаил Александрович имеет большой опыт работы, — отметил зампредседателя Правительства. – Он прошел путь от врача-ординатора, работал на руководящих должностях в правительстве Московской области, министром здравоохранения республики Северная Осетия».
Александр Фетисов подчеркнул, в регионе существует сильная медицинская школа, а также профессионализм коллектива областного минздрава. Он также сказал о серьезности задач, которые стоят перед здравоохранением губернии. К примеру, только два национальных проекта, по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, должны к 2024 году сохранить жизни более чем 200 тысяч человек. Особое значение имеет проект развития системы оказания первичной помощи, а также детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Также Губернатором Дмитрием Азаровым поставлена задача проанализировать состояние помещений, в которых располагаются лечебные учреждения.
Михаил Ратманов, в свою очередь, поблагодарил руководство Самарской области за оказанное высокое доверие. По мнению министра, у региона есть все, чтобы оказывать населению квалифицированную медицинскую помощь, но и задачи в этой области стоят серьезные.
«В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал. Будем совместно решать поставленные задачи по улучшению качества и доступности медицинской помощи, развитию детского здравоохранения, амбулаторной помощи, сельской медицины», — отметил Михаил Ратманов.
В Самарской области глава минздрава намерен реализовывать успешные практики, применяемые в тех регионах, где ему довелось работать. В первую очередь это проекты связанные с улучшением первичной медицинской помощи. Есть федеральные проекты, направленные на повышение качества медицинских услуг: «Бережливая поликлиника», «Территория заботы» и др. Они позволяют сократить время ожидания приема врача, время ожидания процедур, повысить доступность и качество медпомощи пожилым и др.
Есть примеры успешной работы по повышению доступности медпомощи в удаленных районах, усовершенствование работы на селе. Обеспечение медучреждений специализированным автотранспортом и грамотная маршрутизация позволяют организовать своевременную доставку медицинских сотрудников в труднодоступные районы, а пациентов в центральные клиники. Здесь очень перспективно развитие санитарной авиации.
Необходимо решать проблему с льготным лекарственным обеспечением. Здесь также существуют успешные практики, когда уточнение реестров позволяло правильно, адресно снабжать пациентов необходимыми препаратами.
Ранее Михаил Ратманов занимал должность руководителя Минздрава Северной Осетии. В понедельник с ним тепло попрощались в Доме правительства республики.
По информации, размещённой на портале «Градус Осетии», премьер-министр Таймураз Тускаев поблагодарил Ратманов за «вклад в развитие системы здравоохранения и за неравнодушие». Как отметил Таймураз Тускаев, за два с половиной года сделано многое.
Проделана «плодотворная, эффективная совместная работа по улучшению материально-технической базы республиканского здравоохранения», организована системная работа медучреждений и профессиональная переподготовка кадров за счет средства Фонда медицинского страхования. Кроме того, произошло обновление транспорта — около 40% автопарка заменено, включая районные больницы. Оснастили новыми машинами и отдаленные населенные пункты.
В качестве достижений экс-главы Минздрава отмечена активная работа ведомства в национальном проекте «Здравоохранение».
«Этот проект — элемент долгосрочного планирования, рассчитанный до 2024 года. Каждое направление здравоохранения нашло там отражение. И начиная с 2019 года, республика будет получать финансовые средства для реализации намеченных планов», — подчеркнул Тускаев.
Биография:
Родился 28 июня 1975 года в городе Иваново Ивановской области. В 1998 окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. В 1999 прошел интернатуру по специальности «Хирургия».
С 1999 по 2007 г. – хирург отделения для взрослых больных Ивановской областной клинической больницы.
С 2003 по 2015 г. – хирург отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санитарная авиация).
С 2007 по 2010 г. – главный врач ОБУЗ «Городская клиническая больница №8» г. Иваново.
С 2010 по 2012 г. – главный врач ОБУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иваново.
В декабре 2012 г. назначен на должность начальника Департамента здравоохранения Ивановской области.
С 2015 по 2016 г. возглавлял территориальное Управление Министерства здравоохранения Московской области.
В сентябре 2016 г. назначен на должность министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.
С 30 октября 2018 года Постановлением Губернатора Самарской области назначен на должность министра здравоохранения Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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