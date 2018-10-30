Коллективу минздрава СО представили нового руководителя Михаила Ратманова (ДОПОЛНЕНО)

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, заместитель председателя Правительства Самарской областипредставил коллективу министерства здравоохранения региона нового руководителя —назначенного на эту должность Постановлением Губернатора Самарской области.«Михаил Александрович имеет большой опыт работы, — отметил зампредседателя Правительства. – Он прошел путь от врача-ординатора, работал на руководящих должностях в правительстве Московской области, министром здравоохранения республики Северная Осетия».Александр Фетисов подчеркнул, в регионе существует сильная медицинская школа, а также профессионализм коллектива областного минздрава. Он также сказал о серьезности задач, которые стоят перед здравоохранением губернии. К примеру, только два национальных проекта, по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, должны к 2024 году сохранить жизни более чем 200 тысяч человек. Особое значение имеет проект развития системы оказания первичной помощи, а также детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Также Губернаторомпоставлена задача проанализировать состояние помещений, в которых располагаются лечебные учреждения.Михаил Ратманов, в свою очередь, поблагодарил руководство Самарской области за оказанное высокое доверие. По мнению министра, у региона есть все, чтобы оказывать населению квалифицированную медицинскую помощь, но и задачи в этой области стоят серьезные.«В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал. Будем совместно решать поставленные задачи по улучшению качества и доступности медицинской помощи, развитию детского здравоохранения, амбулаторной помощи, сельской медицины», — отметил Михаил Ратманов.В Самарской области глава минздрава намерен реализовывать успешные практики, применяемые в тех регионах, где ему довелось работать. В первую очередь это проекты связанные с улучшением первичной медицинской помощи. Есть федеральные проекты, направленные на повышение качества медицинских услуг: «Бережливая поликлиника», «Территория заботы» и др. Они позволяют сократить время ожидания приема врача, время ожидания процедур, повысить доступность и качество медпомощи пожилым и др.Есть примеры успешной работы по повышению доступности медпомощи в удаленных районах, усовершенствование работы на селе. Обеспечение медучреждений специализированным автотранспортом и грамотная маршрутизация позволяют организовать своевременную доставку медицинских сотрудников в труднодоступные районы, а пациентов в центральные клиники. Здесь очень перспективно развитие санитарной авиации.Необходимо решать проблему с льготным лекарственным обеспечением. Здесь также существуют успешные практики, когда уточнение реестров позволяло правильно, адресно снабжать пациентов необходимыми препаратами.Ранее Михаил Ратманов занимал должность руководителя Минздрава Северной Осетии. В понедельник с ним тепло попрощались в Доме правительства республики.По информации, размещённой на портале «Градус Осетии», премьер-министрпоблагодарил Ратманов за «вклад в развитие системы здравоохранения и за неравнодушие». Как отметил Таймураз Тускаев, за два с половиной года сделано многое.Проделана «плодотворная, эффективная совместная работа по улучшению материально-технической базы республиканского здравоохранения», организована системная работа медучреждений и профессиональная переподготовка кадров за счет средства Фонда медицинского страхования. Кроме того, произошло обновление транспорта — около 40% автопарка заменено, включая районные больницы. Оснастили новыми машинами и отдаленные населенные пункты.В качестве достижений экс-главы Минздрава отмечена активная работа ведомства в национальном проекте «Здравоохранение».«Этот проект — элемент долгосрочного планирования, рассчитанный до 2024 года. Каждое направление здравоохранения нашло там отражение. И начиная с 2019 года, республика будет получать финансовые средства для реализации намеченных планов», — подчеркнул Тускаев.Родился 28 июня 1975 года в городе Иваново Ивановской области. В 1998 окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. В 1999 прошел интернатуру по специальности «Хирургия».С 1999 по 2007 г. – хирург отделения для взрослых больных Ивановской областной клинической больницы.С 2003 по 2015 г. – хирург отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санитарная авиация).С 2007 по 2010 г. – главный врач ОБУЗ «Городская клиническая больница №8» г. Иваново.С 2010 по 2012 г. – главный врач ОБУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иваново.В декабре 2012 г. назначен на должность начальника Департамента здравоохранения Ивановской области.С 2015 по 2016 г. возглавлял территориальное Управление Министерства здравоохранения Московской области.В сентябре 2016 г. назначен на должность министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.С 30 октября 2018 года Постановлением Губернатора Самарской области назначен на должность министра здравоохранения Самарской области, передает пресс-служба облправительства.