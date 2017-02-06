Кинель-Черкасский семейный врач получил почетную грамоту министерства здравоохранения РФ
6 февраля 2017 15:21
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По завершении встречи состоялось награждение лучших представителей социальной сферы села благодарностями Председателя Совета Федерации и ведомственными наградами. Среди награжденных – врач из Самарской области – Юрий Сазонов. Он получил почетную грамоту министерства здравоохранения Российской Федерации.
Вот уже 30 лет Сазонов работает врачом общей практики в Кинель-Черкасской центральной районной больнице, куда приехал после окончания медицинского университета. И все эти годы верен единственному месту работы, единственному коллективу и своим пациентам.
Он ведет амбулаторный прием в офисе врача общей практики № 3 села Березняки, обслуживает села Березняки, Вязники, Дубовый Колок, Новые Ключи, Заовражный, причем, расстояние от ЦРБ до этих сел составляет от 15 до 60 километров. Но в любую погоду врач на посту: обслуживает вызовы на дому, несет экстренные дежурства на врачебном участке, проводит работу с диспансерной группой больных, осуществляет санитарно-просветительную работу. Он широко применяет в своей практике современные методы обследования, активно осваивает новые технологии. Так, в офисе реализуется проект «Система информационной поддержки врача общей практики».
Коллеги отмечают, что в этом удивительном человеке счастливым образом соединились огромный жизненный опыт, неутолимая жажда познаний, взвешенность поступков, отзывчивость. Его знают в каждом доме обслуживаемого им участка, в каждой семье. Кроме того, он всегда готов прийти на помощь сотрудникам больницы, охотно делится с ними опытом, помогает в практической работе, сообщает пресс-служба облправительства.
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