Кинель-Черкасский семейный врач получил почетную грамоту министерства здравоохранения РФ

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По завершении встречи состоялось награждение лучших представителей социальной сферы села благодарностями Председателя Совета Федерации и ведомственными наградами. Среди награжденных – врач из Самарской области – Юрий Сазонов. Он получил почетную грамоту министерства здравоохранения Российской Федерации.Вот уже 30 лет Сазонов работает врачом общей практики в Кинель-Черкасской центральной районной больнице, куда приехал после окончания медицинского университета. И все эти годы верен единственному месту работы, единственному коллективу и своим пациентам.Он ведет амбулаторный прием в офисе врача общей практики № 3 села Березняки, обслуживает села Березняки, Вязники, Дубовый Колок, Новые Ключи, Заовражный, причем, расстояние от ЦРБ до этих сел составляет от 15 до 60 километров. Но в любую погоду врач на посту: обслуживает вызовы на дому, несет экстренные дежурства на врачебном участке, проводит работу с диспансерной группой больных, осуществляет санитарно-просветительную работу. Он широко применяет в своей практике современные методы обследования, активно осваивает новые технологии. Так, в офисе реализуется проект «Система информационной поддержки врача общей практики».Коллеги отмечают, что в этом удивительном человеке счастливым образом соединились огромный жизненный опыт, неутолимая жажда познаний, взвешенность поступков, отзывчивость. Его знают в каждом доме обслуживаемого им участка, в каждой семье. Кроме того, он всегда готов прийти на помощь сотрудникам больницы, охотно делится с ними опытом, помогает в практической работе, сообщает пресс-служба облправительства.