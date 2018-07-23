Каждый год в больницы Самарской области поступают несколько десятков человек с травмой ныряльщика
23 июля 2018 15:46
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"Из года в год мы обращаемся к населению, чтобы предупредить людей, как правильно вести себя во время отдыха у воды. Речь идет самой распространенной летней травме – травме ныряльщика.
Ежегодно в больницы области поступает от 30 до 40 больных с так называемой травмой ныряльщика. В 2018 году весна была холодной и затяжной, это останавливало людей от купания в холодной воде, но вот наступили летние дни, и появились пациенты с тяжелейшей травмой ныряльщика. В областную больницу в этом году привозили четверых неудачливых ныряльщиков, а всего в области такую травму уже получили шесть человек. Это перелом шейного отдела позвонка, полученного во время ныряния в воду в таком месте, где мелководье. Во время такого прыжка в воду человек получает перелом шейного отдела с поражением, как правило, спинного мозга. Последствия – исчезают движения в руках и ногах.
Это очень тяжелое состояние, но надо заметить, что эту травму человек получает исключительно из-за своей халатности. Кстати, название этой травмы – «травма ныряльщика» существует только в России. За рубежом такого понятия не существует
Кроме того, отдых у воды у нас, особенно у молодых людей, часто сопровождается приемом спиртных напитков. И не всегда с соблюдением чувства меры. В итоге люди расслабляются, порой их тянет на подвиги, и они идут нырять, не задумываясь о безопасности. Так возникает травма ныряльщика.
Подавляющее большинство ныряльщиков – 95-98% - остаются инвалидами, которым требуется постоянная посторонняя помощь. Это инвалиды, которые не могут передвигаться, не могут себя обслуживать. Зачастую сохраняются только небольшие движения в руках… На сегодняшний день медицина не может эффективно реабилитировать таких пациентов.
Мы боремся за то, чтобы спасти такого пациента, хотя качество жизни у него существенно страдает. Это горе и для самого пострадавшего, и для его близких и родных.
А ведь предотвратить такую травму и последующие осложнения достаточно легко. Надо только правильно себя вести у водоемов. Не прыгать там, где неизвестно дно, в неприспособленных для купания и тем более ныряния местах.
Расскажу, как можно помочь пострадавшему, если вы стали свидетелем такой ситуации.Прежде всего, нужно достать человека из воды.Перевернуть на живот, освободить ротовую полость от инородных тел и жидкости. Как правило, такие пострадавшие, получив травму, начинают захлебываться. Но ни в коем случае нельзя сгибать голову человека. Если есть необходимость, надо провести искусственное дыхание, запустить сердце. Конечно, такие манипуляции должны проводить врачи, опытные специально обученные люди, чтобы не навредить. Обычные люди, столкнувшись с такой ситуацией, могут вытащить человека из воды и положить его на ровную поверхность. А потом вызвать скорую помощь. Иначе можно только навредить. Так что алгоритм таков: вытащить из воды, уложить, вызвать врача.
Чтобы никогда не испытывать таких проблем, я призываю всех быть предельно внимательными на отдыхе, у рек, озер и даже бассейнов. Будьте здоровы", сообщает пресс-служба минзлрава СО.
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