Как жить под давлением: рекомендации главного кардиолога Самарской области Дмитрия Дуплякова

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(АГ) на сегодняшний день настолько широка, что кардиологи начинают бить тревогу. С каждым годом растет количество больных, и, более того, гипертония постепенно "молодеет".С чем это может быть связано? Существуют две группы факторов, оказывающих негативное влияние на уровень артериального давления, повышая его.К первой группе факторов, которые каждый отдельный человек изменить не в состоянии, относятся: наследственность, окружающая среда, возраст, пол.Вторую группу факторов риска возникновения АГ, на которые человек может повлиять, представляют: образ жизни, питание.Таким образом, зная и выполняя принципы профилактики гипертензии, можно предупредить развитие болезни, облегчить тяжесть ее протекания, исключить риск возникновения осложнений.Профилактика артериальной гипертензии бывает первичной и вторичной.Первичная профилактика - предупреждение возникновения болезни. Для этого необходимо вести активный образ жизни, заняться спортом, а также правильно питаться, избегать переедания, избыточного потребления жиров и углеводов, отказаться от вредных привычек.Физическая нагрузка. Любые физические упражнения при мягкой или умеренной артериальной гипертонии ведут к повышению работоспособности организма. Аэробные нагрузки (длительные прогулки умеренным шагом на свежем воздухе, езда на велосипеде или на велотренажере, дыхательные занятия и упражнения на выносливость, умеренная работа на огороде) оказывают антигипертензивный эффект. Рекомендуется уделять физическим упражнениям не менее 30 минут в день.Рациональное питание. Желательно принимать пищу не реже 4-5 раз в день, распределяя ее по калорийности суточного рациона приблизительно следующим образом: завтрак до работы — 30%, второй завтрак — 20%, обед — 40%, ужин — 10%. Последний прием пищи должен быть не менее чем за 2-3 часа до сна. Интервал между ужином и завтраком должен быть не более 10 часов.Следует снизить содержание животных жиров и поваренной соли в рационе. Диета предполагает исключение сливочного масла, сыров, колбас, сметаны, сала и жареных продуктов. Их следует заменить фруктами, овощами, нежирным мясом и рыбой. Ежедневная норма потребления соли – 5 граммов.Отказ от вредных привычек. Следует полностью отказаться от курения, а также исключить или значительно сократить дозу употребления алкоголя. Психологическая разгрузка. Постоянные стрессы провоцируют скачки артериального давления, именно поэтому врачи советуют освоить методы релаксации, которые помогут справиться с ежедневной психологической нагрузкой. Также полезно найти хобби и чаще гулять на свежем воздухе. Нормализовать сон (длительностью до 8 часов).Вторичная профилактика проводится у пациентов, у которых артериальная гипертензия установлена как диагноз. Ее цель - предотвращение возникновения осложнений гипертонии — ишемической болезни сердца, инфаркта, мозгового инсульта. Вторичная профилактика включает в себя два компонента: немедикаментозное лечение артериальной гипертензии и лекарственную терапию.Немедикаментозное лечение, в принципе, соответствует первичной профилактике, только с более жесткими требованиями.Лекарственная терапия - назначенные доктором препараты, которые целенаправленно действуют на высокий уровень давления, снижая его. Пациенты с артериальной гипертензией должны принимать такие препараты пожизненно, предупреждая тем самым риск развития осложнений.Следуйте рекомендациям лечащего врача, в случае ухудшения состояния немедленно обращайтесь к специалистам, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.