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Как жить под давлением: рекомендации главного кардиолога Самарской области Дмитрия Дуплякова

28 апреля 2017 19:00
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Любые физические упражнения при мягкой или умеренной артериальной гипертонии ведут к повышению работоспособности организма.
Рекомендации главного кардиолога Самарской области Д.В. Дуплякова по профилактике артериальной гипертензии.
Распространенность артериальной гипертензии (АГ) на сегодняшний день настолько широка, что кардиологи начинают бить тревогу. С каждым годом растет количество больных, и, более того, гипертония постепенно "молодеет".
С чем это может быть связано? Существуют две группы факторов, оказывающих негативное влияние на уровень артериального давления, повышая его.

Факторы риска

К первой группе факторов, которые каждый отдельный человек изменить не в состоянии, относятся: наследственность, окружающая среда, возраст, пол.
Вторую группу факторов риска возникновения АГ, на которые человек может повлиять, представляют: образ жизни, питание.
Таким образом, зная и выполняя принципы профилактики гипертензии, можно предупредить развитие болезни, облегчить тяжесть ее протекания, исключить риск возникновения осложнений.

Меры профилактики

Профилактика артериальной гипертензии бывает первичной и вторичной.

Первичная профилактика - предупреждение возникновения болезни. Для этого необходимо вести активный образ жизни, заняться спортом, а также правильно питаться, избегать переедания, избыточного потребления жиров и углеводов, отказаться от вредных привычек.

Физическая нагрузка. Любые физические упражнения при мягкой или умеренной артериальной гипертонии ведут к повышению работоспособности организма. Аэробные нагрузки (длительные прогулки умеренным шагом на свежем воздухе, езда на велосипеде или на велотренажере, дыхательные занятия и упражнения на выносливость, умеренная работа на огороде) оказывают антигипертензивный эффект. Рекомендуется уделять физическим упражнениям не менее 30 минут в день.

Питайтесь правильно и откажитесь от курения

Рациональное питание. Желательно принимать пищу не реже 4-5 раз в день, распределяя ее по калорийности суточного рациона приблизительно следующим образом: завтрак до работы — 30%, второй завтрак — 20%, обед — 40%, ужин — 10%. Последний прием пищи должен быть не менее чем за 2-3 часа до сна. Интервал между ужином и завтраком должен быть не более 10 часов.

Следует снизить содержание животных жиров и поваренной соли в рационе. Диета предполагает исключение сливочного масла, сыров, колбас, сметаны, сала и жареных продуктов. Их следует заменить фруктами, овощами, нежирным мясом и рыбой. Ежедневная норма потребления соли – 5 граммов.

Отказ от вредных привычек. Следует полностью отказаться от курения, а также исключить или значительно сократить дозу употребления алкоголя. Психологическая разгрузка. Постоянные стрессы провоцируют скачки артериального давления, именно поэтому врачи советуют освоить методы релаксации, которые помогут справиться с ежедневной психологической нагрузкой. Также полезно найти хобби и чаще гулять на свежем воздухе. Нормализовать сон (длительностью до 8 часов).

Назначенные врачом лекарства принимайте постоянно

Вторичная профилактика проводится у пациентов, у которых артериальная гипертензия установлена как диагноз. Ее цель - предотвращение возникновения осложнений гипертонии — ишемической болезни сердца, инфаркта, мозгового инсульта. Вторичная профилактика включает в себя два компонента: немедикаментозное лечение артериальной гипертензии и лекарственную терапию.
Немедикаментозное лечение, в принципе, соответствует первичной профилактике, только с более жесткими требованиями.
Лекарственная терапия - назначенные доктором препараты, которые целенаправленно действуют на высокий уровень давления, снижая его. Пациенты с артериальной гипертензией должны принимать такие препараты пожизненно, предупреждая тем самым риск развития осложнений.

Следуйте рекомендациям лечащего врача, в случае ухудшения состояния немедленно обращайтесь к специалистам, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области. 
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