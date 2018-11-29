Как уберечь здоровье в морозы

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Как вести себя в сильные морозыОдежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти. Желательно, одеваться в несколько слоев вместо одного-двух, что создаст необходимую воздушную прослойку, будет удерживать тепло. Два тонких свитера согреют лучше, чем один толстый. Специалисты говорят, что отсутствие головного убора забирает 30% вашего тепла.Обувь должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, если нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных.Если вы все-таки обморозились, то обмороженные участки тела нельзя быстро нагревать, например, сразу подставлять пальцы под горячую воду. Ни в коем случае не рекомендуется интенсивно растирать поврежденное место, особенно снегом, как советуют некоторые интернет-источники. Лучше поместить пострадавшую часть тела в теплую воду и медленно, около получаса, ее нагревать, а потом вытереть и наложить чистую повязку.Не нужно верить распространенному мифу, что алкоголь, «нейтрализует» мороз, помогает не замерзнуть. На самом деле все не так. Согревает на морозе не алкоголь, а его свойство расширять сосуды. В итоге организм быстро отдает тепло, автоматически происходит обратный эффект – тело начинает замерзать. Передавая тепло коже, организм забирает его у внутренних органов. Чтобы согреться в мороз алкоголем, закономерно придется увеличивать его дозу. А такая «стратегия» грозит сильным опьянением и отравлением, что может привести к трагическим последствиям. Опьянение на сильном морозе – частая причина смерти от переохлаждения.Перед выходом из дома съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая.На морозе старайтесь не стоять, а двигаться, особенно когда ждете на остановке общественный транспорт. Используйте магазины, салоны сотовой связи и другие помещения чтобы согреться.Дышать на морозе нужно медленно, неглубоко и желательно носом. Наша носовая полость устроена таким образом, что когда воздух доходит до бронхов и легких, то он успевает согреться.Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.Правильно, сбалансировано питайтесь. Здоровая пища даст энергию телу, поможет ему справиться с последствиями сильных морозов.На заметку сердечникамРезкий холод – природный фактор, который увеличивает вероятность спазма сосудов, что может приводить к повышению давления, головной боли или головокружению.Низкие температуры могут вызывать и боли в области сердца. В мороз увеличивается риск развития инфарктов и инсультов.Пациенту, страдающему сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно обязательно уточнить у доктора, что делать при ухудшении состояния, и всегда держать необходимые лекарства под рукой. При резких изменениях температуры воздуха или атмосферного давления надо чаще измерять артериальное давление. И главное – если боли в сердце не удается снять более 20 минут немедленно вызывайте Скорую помощь.Осторожно травмы!В связи с обильным снегопадом складывается угроза здоровью и жизни людей из-за большого скопления снега на крышах и балконах домов, козырьках зданий и сооружений.Кроме того, в результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки, а на дорогах гололед.Не ходите под выступающими элементами конструкции здания во избежание падения на вас большой массы снега и ледяных сосулек. Это может привести к травмам и даже смертельному исходу.Помните, что после оттепели, а затем резкого похолодания всегда образуется гололед.Соблюдайте основные правила поведения во время гололеда:· постарайтесь не выходить на обледенелую дорогу в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);· передвигаясь по тротуару, старайтесь избегать участков с гололедом;· двигайтесь по посыпанным песком участкам тротуара;· старайтесь выйти из дома пораньше, идти аккуратно, не спеша;· при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости;· будьте внимательны при переходе через проезжую часть, помните, что во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается;· соблюдайте осторожность при выходе из автобуса; на остановках, из-за торможения транспортных средств, образуется ледяная колея передает пресс-служба минздрава СО.