Как уберечь себя от перегрева

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КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА1. В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в помещениях. Окна в помещениях держите закрытыми, с опущенными жалюзи и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна необходимо только для проветривания, желательно сквозного, а также на ночь, когда температура воздуха снижается. Желательно использование кондиционеров и бытовых вентиляторов. При использовании кондиционера желательно включать его заблаговременно и использовать длительно на малой мощности.2. Перед выходом из дома продумайте свою одежду. Она должна быть легкой, свободного кроя, из натуральных тканей, желательно светлых цветов. Необходимо использовать головные уборы, лучше белого цвета.3. Желательно перед выходом на улицу нанести на открытые участки тела солнцезащитный крем с показателем SPF не менее 30.4. Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь. Помните, что жажда может не ощущаться, это особенно характерно в начале перегревания. Тем не менее, воду все равно необходимо употреблять малыми порциями.5. При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) после длительного нахождения на солнце необходимо как можно быстрее переместиться в прохладное помещение и обратиться к медикам.6. Ограничьте количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов, острых приправ. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли. Не следует злоупотреблять мороженым.7. Будьте очень аккуратны с приемом назначенных медикаментов, ни в коем случае не пропускайте. Чаще измеряйте артериальное давление, если у Вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы.8. В жаркие дни контролируйте состояние родителей и пожилых родственников, навещайте их, звоните, напоминайте об этих рекомендациях, передает пресс-служба минздрава СО..