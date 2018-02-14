К жителям отдаленных районов области приедут ведущие врачи Самары

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, в пятницу, в 10.00 в Большеглушицкой ЦРБ (Самарская область, Большая Глушица, ул. Зеленая, 12) выездная бригада специалистов мобильного комплекса «Здоровый ребёнок» Самарской областной клинической больницы им. Середавина проведет прием маленьких пациентов. В составе делегации: врач-детский хирург В.И.Кислицкий, врач-травматолог- ортопед А.А.Жилин, врач функциональной диагностики Н.В.Липатова и медицинская сестра Ю.О. Иневаткина.Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием. Основным преимуществом мобильногокомплекса являются автономность, высокая пропускная способность, доступность и всесезонность. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальныйэлектрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, которое позволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы дварабочих места для врача-оториноларинголога и врача-офтальмолога.В этот же день в 12.00 специалисты Большеглушицкой ЦРБ проведут профилактический прием жителей села Тамбовка, население которого насчитывает более 450 человек. Место встречи: с. Тамбовка. ул. Криволучье, 1. Выездная бригада медицинских работников проведет профилактический осмотр пациентов, выступят с лекциями. В составе бригады: врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-хирург, медицинская сестра кабинета профилактики. Пациенты смогут сдать анализ крови на сахар, холестерин, измерить давление, по показаниям пройти электрокардиографическое обследование.ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ» обслуживает население Большеглушицкого района, а также с. Благодатовка Большечерниговского района, всего 18330 человек, в том числе детское население 3302 человека (18%), трудоспособного возраста 10220человек (54%), нетрудоспособного возраста 4808 (26%). На территории района 30 населённых пункта, самый отдалённый – в 80 км. от центральной районной больницы. Для медицинского обслуживания таких удалённых населённых пунктов сохранена структура ЦРБ с сетью фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Всего офисов врачей общей практики на территории района - 6,фельдшерско-акушерских пунктов - 13, все они укомплектованы медицинскими сотрудниками, оснащены необходимым медицинским оборудованием, а офисы транспортом, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: tvsamara.ru