Изменения в сфере здравоохранения в Самарской области можно охарактеризовать словом «обновление»
26 декабря 2018 15:34
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Конец года традиционно является временем для подведения итогов. Изменения в сфере здравоохранения в Самарской области можно охарактеризовать словом «обновление». В регионе открылось несколько знаковых, стратегически важных медицинских центра, продолжилось обновление больниц и поликлиник – речь и о проведенных ремонтах, и дооснащении новым оборудованием. Губернскими врачами проведены десятки сложнейших уникальных операций, спасены тысячи жизней.
Важным этапом стала и подготовка к проведению в Самаре Чемпионата мира по футболу. Эксперты отмечают, что за прошедший год медучреждения региона сделали серьёзный рывок в сторону пациенто-ориентированных технологий.
Так, открыто шесть новых медицинских организаций и подразделений открыто в Самарской области в 2018 году. Самое крупное из них - многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», возведенный в рекордные сроки на средства частного инвестора. Приняли первых пациентов также Центр позитронно-эмиссионной томографии в Самаре, медицинский лучевой центр на базе больницы №10, еще один диализный центр, уже 10-й в регионе.
Основная доля инвестиций в губернское здравоохранение приходится на механизмы государственно-частного партнерства. По развитию ГЧП Самарская область входит в четверку лидеров страны – после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В самарском здравоохранении реализуются 15 проектов ГЧП с инвестициями 9 миллиардов рублей. Это для региона приоритетный путь создания современных высокотехнологичных медицинских центров. Важнейшим пунктом в реализации данных проектов является то, что несмотря на термин «частное», получать услуги в таком медучреждении могут и пациенты в рамках полиса обязательного медицинского страхования, проще говоря - бесплатно.
Отремонтирована детская поликлиника в Промышленном районе Самары, детская стоматологическая поликлиника в Ленинском р-не Самары, поликлиника в поселке Красная Глинка. Проведены ремонты в некоторых корпусах и отделениях крупнейших больниц Самары: им.Пирогова, им.Середавина и им.Семашко.
Что касается медицины за пределами крупных городов, здесь тоже есть значительные достижения. В 2018 году в области построены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта, в 2019 темп ввода увеличится почти вдвое - будут возведены 9 ФАПов. Без преувеличения долгожданный ремонт начат в Центральной городской больнице Сызрани. После обращения медиков и пациентов к властям, Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение выделить почти 60 млн рублей на ремонт и оснащение оборудованием и мебелью. Сейчас ремонт идёт полным ходом и уже близится к завершению. Также ремонт проводится в отделении сестринского ухода и хосписа Жигулевской Центральной горбольницы.
Важным направлением модернизации системы здравоохранения в области стал переход к так называемым пациенто-ориентированным технологиям работы, нацеленным на повышение удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи. В 13 «пилотных» медучреждениях региона внедрены принципы «Бережливой поликлиники», на это направлено 63,4 млн рублей. Смысл этого проекта в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты – разведены по разным коридорам. В рамках проекта в поликлиниках региона проводится и косметический ремонт в едином стиле.
С 2019 года модернизация отрасли будет проводиться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он, в частности, предусматривает, что до 2024 года все поселения от 100 жителей будут обеспечены амбулаториями или ФАПами. Те, где меньше 100 жителей, будут обслуживать выездные медицинские комплексы.
В регионе откроются 12 центров амбулаторной онкологической помощи, а смертность от онкологии к 2024 году должна снизиться на 6,5%, 64% новообразований будут выявляться на ранних стадиях. Запланировано переоснащение стационаров в Самарском областном и Тольяттинском онкологических диспансерах.
Сосудистые центры откроются в Тольятти, Сызрани, Большеглушицком и Нефтегорском районах. Для выездного обслуживания пациентов предусмотрена закупка передвижных флюорографов и маммографов.
Впервые жители Самарской области с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет государственных средств.
Впервые в этом году за счет федеральных средств медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, обеспечиваются медицинскими изделиями. Так, в 2018 году в Самарской области в 42 лечебных учреждения поставляется 3500 медицинских изделий, из них для использования на дому – 271. Общая сумма составляет 58,1 млн рублей.
«В рамках федеральной программы обеспечиваем пациентов специальными аппаратами для респираторной поддержки, – рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. – Это программа будет продолжена до 2020 года, и мы надеемся, что всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому, сможем снабдить необходимыми медицинскими изделиями».
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической больнице № 5 - взрослым, а детям – в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина и Самарской областной детской клинической больнице № 1 им. Н.Н. Ивановой, передает пресс-служба облправительства.
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