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Конец года традиционно является временем для подведения итогов. Изменения в сфере здравоохранения в Самарской области можно охарактеризовать словом «обновление». В регионе открылось несколько знаковых, стратегически важных медицинских центра, продолжилось обновление больниц и поликлиник – речь и о проведенных ремонтах, и дооснащении новым оборудованием. Губернскими врачами проведены десятки сложнейших уникальных операций, спасены тысячи жизней.Важным этапом стала и подготовка к проведению в Самаре Чемпионата мира по футболу. Эксперты отмечают, что за прошедший год медучреждения региона сделали серьёзный рывок в сторону пациенто-ориентированных технологий.Так, открыто шесть новых медицинских организаций и подразделений открыто в Самарской области в 2018 году. Самое крупное из них - многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», возведенный в рекордные сроки на средства частного инвестора. Приняли первых пациентов также Центр позитронно-эмиссионной томографии в Самаре, медицинский лучевой центр на базе больницы №10, еще один диализный центр, уже 10-й в регионе.Основная доля инвестиций в губернское здравоохранение приходится на механизмы государственно-частного партнерства. По развитию ГЧП Самарская область входит в четверку лидеров страны – после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В самарском здравоохранении реализуются 15 проектов ГЧП с инвестициями 9 миллиардов рублей. Это для региона приоритетный путь создания современных высокотехнологичных медицинских центров. Важнейшим пунктом в реализации данных проектов является то, что несмотря на термин «частное», получать услуги в таком медучреждении могут и пациенты в рамках полиса обязательного медицинского страхования, проще говоря - бесплатно.Отремонтирована детская поликлиника в Промышленном районе Самары, детская стоматологическая поликлиника в Ленинском р-не Самары, поликлиника в поселке Красная Глинка. Проведены ремонты в некоторых корпусах и отделениях крупнейших больниц Самары: им.Пирогова, им.Середавина и им.Семашко.Что касается медицины за пределами крупных городов, здесь тоже есть значительные достижения. В 2018 году в области построены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта, в 2019 темп ввода увеличится почти вдвое - будут возведены 9 ФАПов. Без преувеличения долгожданный ремонт начат в Центральной городской больнице Сызрани. После обращения медиков и пациентов к властям, Губернатором Самарской областипринято решение выделить почти 60 млн рублей на ремонт и оснащение оборудованием и мебелью. Сейчас ремонт идёт полным ходом и уже близится к завершению. Также ремонт проводится в отделении сестринского ухода и хосписа Жигулевской Центральной горбольницы.Важным направлением модернизации системы здравоохранения в области стал переход к так называемым пациенто-ориентированным технологиям работы, нацеленным на повышение удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи. В 13 «пилотных» медучреждениях региона внедрены принципы «Бережливой поликлиники», на это направлено 63,4 млн рублей. Смысл этого проекта в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты – разведены по разным коридорам. В рамках проекта в поликлиниках региона проводится и косметический ремонт в едином стиле.С 2019 года модернизация отрасли будет проводиться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он, в частности, предусматривает, что до 2024 года все поселения от 100 жителей будут обеспечены амбулаториями или ФАПами. Те, где меньше 100 жителей, будут обслуживать выездные медицинские комплексы.В регионе откроются 12 центров амбулаторной онкологической помощи, а смертность от онкологии к 2024 году должна снизиться на 6,5%, 64% новообразований будут выявляться на ранних стадиях. Запланировано переоснащение стационаров в Самарском областном и Тольяттинском онкологических диспансерах.Сосудистые центры откроются в Тольятти, Сызрани, Большеглушицком и Нефтегорском районах. Для выездного обслуживания пациентов предусмотрена закупка передвижных флюорографов и маммографов.Впервые жители Самарской области с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет государственных средств.Впервые в этом году за счет федеральных средств медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, обеспечиваются медицинскими изделиями. Так, в 2018 году в Самарской области в 42 лечебных учреждения поставляется 3500 медицинских изделий, из них для использования на дому – 271. Общая сумма составляет 58,1 млн рублей.«В рамках федеральной программы обеспечиваем пациентов специальными аппаратами для респираторной поддержки, – рассказал министр здравоохранения Самарской области. – Это программа будет продолжена до 2020 года, и мы надеемся, что всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому, сможем снабдить необходимыми медицинскими изделиями».В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической больнице № 5 - взрослым, а детям – в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина и Самарской областной детской клинической больнице № 1 им. Н.Н. Ивановой, передает пресс-служба облправительства.