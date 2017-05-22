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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Из-за погоды отменено мероприятие СПИД-центра на набережной в Самаре

22 мая 2017 09:09
31
Из-за погоды отменено мероприятие СПИД-центра на набережной в Самаре
Организаторы приносят извинения.

В связи с неблагоприятной погодой сегодня мероприятие на набережной у бассейна СКА в 12.00 (экспресс-тестирование на ВИЧ и велопробег против СПИДА ) отменяется.
 
О новой дате проведения нашей акции - сообщим дополнительно.
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Комментарии



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