Из-за погоды отменено мероприятие СПИД-центра на набережной в Самаре
22 мая 2017 09:09
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В связи с неблагоприятной погодой сегодня мероприятие на набережной у бассейна СКА в 12.00 (экспресс-тестирование на ВИЧ и велопробег против СПИДА ) отменяется.
О новой дате проведения нашей акции - сообщим дополнительно.
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