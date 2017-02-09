Из-за гриппа в школах Самарской области закрыли 158 классов
9 февраля 2017 12:00
190
За истекшую неделю в области зарегистрировано 18284 случая ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения – 56,7, в том числе в Самаре – 8051 случай, показатель на 10 тыс. населения – 68,1.
По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 33,5%, по г.о. Самара – на 0,43%. По сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости в Самаре на 1,25%.
Превышение недельных эпидемических порогов по области и по Самаре наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше – на 22,3% и на 20,2% соответственно. В возрастной группе 3-6 лет и 7-14 лет отмечается превышение недельных эпидемических порогов только по области на 9,4% и 47% соответственно. В возрастной группе 0-2 года превышения эпидпорога не отмечено.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 81,2%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).
За прошедшую неделю, в целях недопущения распространения гриппа в организованных детских коллективах, были полностью закрыты 5 школ и 1 дошкольное учреждение, частично приостановлен образовательный процесс в 158-ми классах 31-й школы и 16-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ в связи с продолжающимся ростом заболеваемости, сообщает сайт ведомства.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 февраля 2017 14:07
В программе форума презентации ведущих отельеров, авиакомпаний, национальных офисов по туризму. Социум
11
9 февраля 2017 12:46
СПЧ разрабатывает рекомендации по внешнему виду школьников. Социум
66
9 февраля 2017 12:35
Это 38,3% населения региона. Социум
48
Здравоохранение
9 февраля 2017 12:00
В Самаре наблюдается снижение заболеваемости. Здравоохранение
189
8 февраля 2017 15:32
Специалисты Самарской стоматологической городской поликлиники №1 и Самарского областного центра медицинской профилактики посетят АО «Гипровостокнефть»,... Здравоохранение
141
7 февраля 2017 17:43
Главный врач Самарского онкодиспансера прокомментировал, как обстоят дела с онкологическими заболеваниями в Самарской области. Здравоохранение
365
Туризм
6 февраля 2017 15:52
Пицца. У каждого человека это слова ассоциируется с чем-то приятным, вкусным и незабываемым. Мало найдётся людей, которые не любят пиццу. Туризм
41
5 февраля 2017 12:18
Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев прокомментировал открытие маршрута Самара-Ширяево на судне на воздушной подушке. Туризм
370
1 февраля 2017 09:27
Стимулировать туристов чаще покупать туры может возвращение на массовый рынок Египта. Туризм
175
Образование
8 февраля 2017 11:04
Три лучшие работы будут отправлены во Францию. Образование
134
7 февраля 2017 09:37
Его напишут более 200 тысяч человек. Образование
216
2 февраля 2017 18:32
Смартфоны и планшеты могут стать помощниками в деле получения знаний. Образование
256
Культура
9 февраля 2017 12:24
Предстоящая выставка станет своеобразным откликом на мир самарской литературы. Культура
61
9 февраля 2017 11:14
Ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея им.П.В.Алабина Дмитрий Сташенков рассказал об уникальных документах 1918 года, в которых... Культура
143
8 февраля 2017 15:31
В экспозиции представлено 88 графических произведений, исполненных в технике карандаша, акварели, гуаши. Культура
225
Мода
1 февраля 2017 18:16Особенности одежды от магазина «Сударушка»
На сегодняшний день каждая представительница прекрасного пола старается выглядеть прекрасно, удивительно и ухаживать за своей внешностью. Мода
93
25 января 2017 19:36
Интересуетесь вопросами по отслеживанию товара AliExpress? Сейчас существуют сервисы, позволяющие отследить местонахождение товара, заказанного на AliExpress. Мода
132
25 января 2017 11:20
Редко какая вещь сочетает в себе и роскошь, и практичность применения. Шелковое постельное белье относится именно к таким вещам. Несмотря на то, что со времени... Мода
158
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1015
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
657
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4830
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1827
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2415
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1517
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1226
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2383
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2191
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11387
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9321
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5719
Мероприятия