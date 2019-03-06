Из плеча девочки в Москве извлекли металлическую дверную ручку

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Ручка длиной в десять сантиметров полностью вошла в плечо школьницы, отломилась и застряла внутри. Маленькую пациентку положили в отделение реанимации, где провели комплексную диагностику.Выяснилось, что инородный предмет находится рядом с плечевой костью и крупным сосудисто-нервным пучком, отвечающим за кровоснабжение и работу нервов в руке. Из-за последнего операция представляла опасность.Благодаря грамотным действиям опытных врачей ручку успешно извлекли из плеча ребёнка. Девочку уже выписали.