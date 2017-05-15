Ирина Слуцкая: «Диабет это не приговор, это образ жизни. Заболеваемость им растет и он может стать глобальной проблемой».

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«Самара — не первый регион, который я посещаю с акцией «Жить, побеждая диабет ». И вот неважно, в каком регионе я нахожусь: насколько детки все одинаковые, как меняется их взгляд, когда они выходят на лед. И вот эти горящие глаза, румяные щечки, неподдельное удивление и радость несравнимы ни с чем и это дорогого стоит. Диабет это не приговор, это образ жизни. У меня самой есть хроническое заболевание, которое в лучшем случае можно поддерживать во состоянии ремиссии. И вот по себе могу сказать, страшно, когда ты не знаешь, как твой организм отреагирует на нагрузку. И поэтому я здесь, мы провели в Губернской думе круглый стол на тему «Физическая активность — профилактика диабета». Еще у нас с Московским университетом им. Сеченова разработана совместная программа, пока только по скандинавской ходьбе, набраны группы, люди проходят обследования и рассчитывается для них нагрузка. Самое главное при диабете 2 типа — профилактика. Именно этот тип, к сожалению, заработанный по разным причинам. Самое страшное, это осложнения диабета: и ожирение, и болезни почек, конечностей, сердечно-сосудистой системы. Мы в нашей совместной программе разрабатываем именно профилактические методы, чтобы не было осложнений. Заболеваемость диабетом растет и он может стать глобальной проблемой. Мы по нашей программе не просто рассказываем, а создаем правильную мотивацию, человек должен сам прийти к тому, чтобы следить за своим здоровьем».