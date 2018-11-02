Интерактивный анатомический стол «Пирогов» появился в медицинских колледжах Самарской области

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едицинском колледже им. Ляпиной, Тольяттинском медицинском и его филиал в Кинель-Черкассах.Студентам на анатомии скучать будет некогда.Поставка выполнена по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Средства на закупку высокотехнологичного оборудования выделены из регионального бюджета, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.