Иногородний врач получил миллион рублей за согласие работать в Сызрани
26 июня 2018 10:34
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В детской поликлинике на Монгоре - новый хирург. Глава Сызрани Николай Лядин вручил сертификат на выплату миллиона рублей еще одному врачу, приехавшему работать в город.
Утром 25 июня в сызранскую администрацию пригласили врача Облоберди Раджабова. Он детский хирург, уроженец Таджикистана, имеет солидный стаж работы - 12 лет. Врач работал в Екатеринбурге и полтора месяца назад приехал в Сызрань, где согласился не менее пяти лет отработать в государственном лечебном учреждении города.
Сегодня в качестве материальной поддержки иногородний врач получил миллион рублей на покупку жилья. Такая мера стимулирования с февраля 2018 года предусмотрена в муниципальной программе о поддержке медицинских работников и привлечении их на работу в Сызрань.
- Новый врач уже очень понравился и коллегам по работе, и пациентам. Люди отмечают его профессионализм и доброту, - рассказал КТВ-ЛУЧ главврач горбольницы №2 Равиль Гусейнов.
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