Инновационная работка СамГМУ «Луч-С» готова ко включению в Росреестр отечественного ПО
18 мая 2017 23:32
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17 мая в региональном департаменте информационных технологий и связи заместитель председателя Правительства Самарской области Станислав Казарин вручил ректору Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Геннадию Котельникову сертификат удостоверенной электронно – цифровой подписи (ЭЦП) для организации мероприятий по включению уникальных разработок университета в реестр отечественного программного обеспечения. С помощью выданной ЭЦП руководство университета подаст заявку на включение программно-аппаратного комплекса мирового уровня "Луч-С" в реестр отечественного ПО.
«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных. Она позволяет получать снимки в формате DICOM (общепринятый мировой стандарт цифровой медицины) с любой диагностической аппаратуры: КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопов, микроскопов, офтальмологического оборудования. После чего обрабатывать их, просматривать (в том числе в режиме 3D) и передавать исследования на собственный PACS-сервер.
Владимир Николаевич Гусев, заведующий лабораторией систем анализа и обработки медицинских данных Центра прорывных исследований «IT-медицина»:
- От аналогов нашу разработку отличают несколько уникальных характеристик. Мы использовали технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В системе предусмотрен модуль, который обрабатывает снимки и выявляет патологии. Действует система поддержки принятия решений, которая помогает врачу точно установить диагноз, сократив при этом время на диагностику.
Система интегрирована с архивом медицинских изображений Самарской области. Врачи клиник СамГМУ могут получить доступ к снимку, сделанному за пределами медучреждения, а проведенные здесь исследования могут быть доступны коллегам из крупнейших клиник региона. Это повышает доступность и качество медицинской помощи.
Геннадий Петрович Котельников, ректор СамГМУ:
- Для организации, которая занимается научной, инновационно-исследовательской деятельностью, важен мгновенный доступ к любой информации. С наличием удостоверенной электронно-цифровой подписи будет проще проводить процедуры подачи заявок на конкурсы и гранты (в том числе международные), регистрировать разработки, получать лицензии и сертификаты. Оценка университета на всероссийском уровне будет соответствовать высоким технологическим стандартам.
После включения аппаратно-программного комплекса «Луч-С» в Росреестр система может появиться во всех медучреждениях региона и страны. сообщает пресс-служба облправительства.
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