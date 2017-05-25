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Гости из Чехии с рабочим визитом посетили медицинский центр «Династия»

25 мая 2017 22:18
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Который оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии.
23 мая сотрудники клиники репродуктивной медицины и гинекологии г. Злин посетили с рабочим визитом Самарский областной медицинский центр Династия - государственное учреждение, которое оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии.

Заместитель директора медицинского центра «Династия» С.Е. Волчков познакомил гостей с основами работы центра, заведующая отделением ВРТ, врач акушер-гинеколог-репродуктолог И.В. Моисеева поделилась опытом и рассказала об услугах, которые оказывает центр.

С помощью многолетнего опыта, большого разнообразия используемых методов и команды первоклассных специалистов, в центре помогают парам реализовать появление долгожданного ребенка даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Фото   minzdrav.samregion.ru
 
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