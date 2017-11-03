Главврачом Самарского кардиологического диспансера назначен Владимир Горячев

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Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор.После окончания Куйбышевского медицинского института им. Д.И.Ульянова проходил интернатуру по хирургии в городской больнице № 2 им. Н.А.Семашко. Затем работал врачом-кардиохирургом Куйбышевского областного кардиодиспансера, более 22-х лет трудился на кафедре детской хирургии, кардиологии и кардиохирургии, кафедре кардиологии и кардиохирургии Самарского государственного медуниверситета, затем был главным врачом Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова, руководителем департамента здравоохранения администрации городского округа Самара, директором по инновационному развитию медицинского бизнеса ОАО «Самарская инновационная компания», заместителем начальника отдела медицинских технологий ООО «Управляющая компания «Медгард», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.