Главный рентгенолог Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина признан лучшим в России

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Эта награда учреждена впервые за 101-летнюю историю общества рентгенологов и радиологов и является почетным признанием со стороны коллег. Лучшие рентгенологи выбирались Президиумом Российского общества рентгенологов и радиологов.выпускник Куйбышевского медицинского института. Его врачебный стаж начался в 1983 году, а стаж в рентгенологии – в 1987 году. В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина он работает с 2006 года в должности заведующего отделением. Врач высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенологии, сообщает пресс-служба облправительства.